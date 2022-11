Accusations d’agression sexuelle

Paul Haggis condamné à payer 7,5 millions de dollars à la plaignante

(New York) Un jury a condamné jeudi le scénariste et réalisateur Paul Haggis à payer au moins 7,5 millions US à une femme qui l’avait accusé de viol, dans l’une des nombreuses causes de l’ère #moiaussi qui font défiler au tribunal cet automne de nombreux bonzes de Hollywood.