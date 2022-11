Plus ancien festival de films LGBTQ+ au Canada, Image+Nation marquera l’histoire du 17 au 27 novembre en présentant sa 35e édition. L’évènement, qui propose une série de projections en salle et virtuelles, reste connecté sur l’actualité en offrant la première rétrospective sur le cinéma queer ukrainien et une sélection de courts métrages iraniens. Voici un survol des œuvres à ne pas manquer.

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

Rosie

La « famille choisie », concept bien connu des personnes queers qui se construisent un clan aimant après avoir été rejetées par leur famille de sang ou tout simplement pour se sentir bien parmi les leurs, se retrouve au cœur du film d’ouverture du festival. Dans ce premier long métrage de la réalisatrice, scénariste et actrice métisse Gail Maurice, on suit une fillette autochtone qui se retrouve orpheline et qui est catapultée dans le Montréal des années 1980, auprès de sa tante Fred et de ses amies Flo et Mo, deux travailleuses de rue trans et extravagantes.

Au Cinéma Impérial, le 18 novembre à 19 h

En ligne du 19 au 23 novembre

Courts métrages iraniens

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL IMAGE+NATION Lost Swan fait partie des courts métrages iraniens présentés à Image+Nation.

L’Iran est sur toutes les lèvres depuis le début du mouvement « Femme Vie Liberté ». En guise de soutien, le festival présente des courts métrages sur l’autonomie et la liberté. Au programme, de nombreuses histoires variées : une enseignante dans un village traditionnel devient mère porteuse pour financer sa transition de genre (Lost Swan) ; le quotidien d’un couple gai troublé par le fantôme de l’ex-amant d’un des amoureux (Jouissance) ; une jeune femme, rejetée par sa famille pour des raisons liées à sa sexualité, se trouve une nouvelle raison d’être (Malign) ; une histoire qui débute par un esclandre au sujet d’un hijab dans un couple hétéro (One, Half), etc.

L’Ukraine queer

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL IMAGE+NATION Une scène de Shadows of Forgotten Ancestors

Rares sont les productions queers provenant de l’Ukraine qui traversent les frontières. Afin de soutenir à sa façon les personnes ukrainiennes en cette période de guerre, Image+Nation offre aux cinéphiles une rétrospective organisée par Bodan Zhuk du Molodist, le Festival international du film de Kyiv. On pourra entre autres y voir un classique de 1964, Shadows of Forgotten Ancestors, le film My Father is my Mother’s Brother et des courts métrages regroupés dans la sélection Queers Warriors.

In From the Sides

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL IMAGE+NATION In From the Sides se passe dans l’univers du rugby.

Que serait Image+Nation sans un drame campé dans l’univers d’un sport hautement viril avec une idylle secrète ? Cette année, c’est du côté du rugby boueux et des colosses barbus du Royaume-Uni que se tourne la caméra du réalisateur, monteur et scénariste Matt Carter. Le créateur raconte ici l’attirance entre un joueur étoile et un joueur d’une équipe de second ordre, tous deux déjà en couple, qui ont bien du mal à rester indifférents l’un à l’autre.

Cinéma Impérial, le 20 novembre à 19 h

Erin’s Guide to Kissing Girls

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL IMAGE+NATION Erin’s Guide to Kissing Girls se déroule à Toronto.

Comédie romantique adolescente imaginée dans les rues de Toronto, le film réalisé par Julianna Notten nous plonge dans la tête d’Erin, une jeune intello qui consacre le plus clair de son temps à créer des fanfictions autour de ses personnages de bandes dessinées favoris et à imaginer comment séduire Sydni, une ex-youtubeuse connue pour son aisance avec… la fluidité. Son objectif : convaincre la jeune personne qui la fait craquer de l’accompagner au bal de l’automne. Une quête qui sera mise à mal par sa meilleure amie et acolyte de drague, Liz, avec qui la confusion et la jalousie règnent.

Cinéma Moderne, le 20 novembre à 18 h

En ligne du 21 au 25 novembre