PHOTO PATRICK T. FALLON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

L’acteur et réalisateur américain Warren Beatty fait l’objet d’une poursuite pour avoir présumément agressé sexuellement une adolescente dans les années 1970.

Catherine Handfield La Presse

La plaignante est Kristina Charlotte Hirsch et elle avait 14 et 15 ans au moment des faits qu’elle allègue. Warren Beatty en avait environ 35. Il était déjà connu du grand public pour son rôle de Clyde, dans Bonnie and Clyde, qui lui a valu une nomination aux Oscars en 1968. Dans la poursuite, déposée lundi à la Cour supérieure de Los Angeles, la plaignante ne nomme pas Warren Beatty, mais elle fait référence à ce rôle.

Kristina Charlotte Hirsch soutient qu’elle a rencontré l’acteur sur un plateau de tournage, à Los Angeles. Ce dernier l’aurait complimenté, lui aurait donné son numéro de téléphone et l’aurait invité à sa chambre d’hôtel. Selon la poursuite, obtenue par le magazine Variety, Warren Beatty, aujourd’hui âgé de 85 ans, aurait « utilisé sa position et son statut d’adulte et de vedette de cinéma hollywoodienne pour forcer un contact sexuel avec la plaignante à plusieurs reprises ». L’abus dont elle dit avoir été victime se serait échelonné sur quelques mois. Elle demande une indemnisation pour « détresse psychologique, mentale et émotionnelle ».

Selon Variety, cette poursuite est possible grâce à une loi californienne de 2019 qui a offert une fenêtre de trois ans pour permettre aux adultes ayant été victimes d’agression sexuelle lorsqu’ils étaient enfants de passer outre le délai de prescription.