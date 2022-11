Chris Evans a peut-être déposé le bouclier de Captain America, mais il a un nouveau badge d’honneur : il a été désigné par le magazine People comme l’homme vivant le plus sexy.

Associated Press

La sélection de People a été annoncée lundi à l’émission de fin de soirée de Stephen Colbert et sur le site internet du magazine. Evans, qui a joué pendant près de dix ans le rôle de Captain America dans les films de superhéros de Marvel, prend ainsi le relais d’un autre Avenger, Paul Rudd.

« Ma mère sera tellement heureuse », a-t-il déclaré au magazine, qui sort en kiosque vendredi. « Elle est fière de tout ce que je fais, mais c’est quelque chose dont elle peut vraiment se vanter. »

CAPTURE D’ÉCRAN Chris Evans a été désigné par le magazine People comme l’homme vivant le plus sexy.

Il sait aussi qu’il risque de se faire taquiner par ses proches. « Ce sera vraiment un sujet d’intimidation », a-t-il plaisanté dans une entrevue.

Parmi ceux qui risquent de le chahuter, il y a ses covedettes et les gagnants précédents du prix de l’homme le plus sexy comme Rudd, Ryan Reynolds et Chris Hemsworth. (Hemsworth, qui joue Thor dans les films Marvel, a été le premier Avenger à remporter l’honneur annuel de People, qui a été décerné pour la première fois à Mel Gibson en 1985.)

Parmi les autres lauréats figurent John Legend, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum et David Beckham.

People a interviewé Evans, 41 ans, dans une ferme de Géorgie, où l’acteur a parlé de la recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. « L’aspect le plus agréable de ma carrière en ce moment est de me sentir assez en sécurité pour lever le pied », a-t-il déclaré.

Evans est apparu au grand écran pour la première fois dans The New Comers en 2000 et il a incarné le superhéros Johnny Storm dans deux films des Quatre Fantastiques, sortis en 2005 et 2007. Mais il a acquis une grande notoriété en 2011 avec la sortie de Captain America : The First Avenger.

Depuis, il a incarné le superhéros dans 10 films de Marvel, déposant son bouclier après avoir sauvé l’univers dans Avengers : Endgame en 2019.

Evans a en outre prêté sa voix au personnage de Buzz Lightyear dans le film Lightyear de Pixar et joué un assassin sadique essayant d’avoir la peau de Ryan Reynolds dans The Gray Man de Nextflix, tous deux sortis cette année.

L’acteur a confié à People qu’il envisageait de se marier et de fonder une famille. Il a précisé qu’il ne s’attendait pas à parler beaucoup de sa vie privée. « Il y a des choses que vous voulez juste pour vous, ou juste pour ma famille et mes amis. »