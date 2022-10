Enfin ! a soupiré l’internet d’une même voix. Pour la toute première fois de son histoire, Disney met en scène une héroïne taille plus.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Dans un court métrage de six minutes, Bianca, une danseuse de ballet, anime une fable sur l’acceptation corporelle et l’estime de soi. « [Elle] se bat contre son propre reflet, surmontant le doute et la peur en canalisant sa force intérieure, sa grâce et sa puissance », écrit Disney dans un communiqué.

Jusqu’à tout récemment, les personnages en surpoids créés par Disney étaient réservés à des rôles de faire-valoir ou d’antagonistes. Bien que le parcours de Bianca soit lumineux, certains internautes auraient préféré que la quête de la rondelette danseuse n’ait pas de lien avec l’image de soi.

Reflect, scénarisé par Hillary Bradfield (Encanto, Frozen II) et offert depuis le 14 septembre sur la plateforme Disney+, fait partie du programme expérimental de courts métrages Short Circuit.

Dans les dernières années, The Walt Disney Company a maintes fois exprimé sa préoccupation croissante vis-à-vis la diversité — qu’elle soit culturelle, sexuelle ou corporelle — dans ses productions et ses parcs d’attractions.