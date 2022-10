Inspiré d’un livre du même titre, The Good Nurse retrace un pan de l’histoire de Charlie Cullen, un infirmier meurtrier qui donnait des doses mortelles d’insuline ou de digoxine à ses patients hospitalisés aux soins intensifs. Le tueur en série a fait de nombreuses victimes dans plusieurs hôpitaux. Le film présente les derniers mois de sa course meurtrière.

Marissa Groguhé La Presse

Bien qu’il soit indéniable qu’Eddie Redmayne est un excellent acteur, le Britannique n’est pas des plus convaincants dans le rôle de Charlie Cullen.

Le personnage de cet infirmier est discret, presque effacé, trop serviable et, surtout, terrifiant. On sent tout cela dans les actions et les mots que joue Redmayne, mais son interprétation n’atteint pas complètement l’effet désiré. Plutôt que de glacer le sang, son Charlie est terne.

Il y a quelque chose de forcément voulu dans cet air inoffensif, puisque le rôle de « bon infirmier » qu’il joue s’oppose à sa vraie nature de meurtrier. Mais l’intrigue en pâtit tant le personnage échoue à nous faire ressentir quoi que ce soit.

Face à Redmayne, Jessica Chastain répond aux standards de sa réputation. Dans le rôle d’Amy, elle interprète à merveille l’épuisement de cette infirmière, mère de deux enfants, malade et à bout de souffle, mais aussi la force d’une femme prête à tout pour faire valoir la vérité.

The Good Nurse ne cherche pas à faire planer de mystère. On comprend assez vite que Charlie est probablement responsable des morts inexpliquées de patients aux soins intensifs. La tension réside dans la résolution d’une enquête, ouverte après une énième mort suspecte. Deux policiers sont sur l’affaire, Amy se retrouve impliquée et on se demande comment tout cela va se terminer, alors que les dirigeants des hôpitaux eux-mêmes semblent jouer un double jeu.

Si on n’échappe pas à la curiosité de savoir comment cette histoire, tirée de faits vécus, se conclut, l’intrigue ne parvient pas toujours à nous captiver. Une certaine lenteur, qui semble chercher à établir du suspense, rend le film vaguement soporifique. Les faits relatés sont abjects (et il y a plusieurs couches d’ignominie dans toute cette histoire), il est important que cette histoire soit racontée. Mais en matière de thriller, on peut vraiment mieux faire.

Sur Netflix