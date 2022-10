La 28e édition du festival de films francophones Cinémania est impressionnante : 112 films, dont de nombreuses primeurs internationales, canadiennes et québécoises, seront présentés dans différents cinémas de Montréal du 2 au 13 novembre. Le festival compte 22 invités venus d’Europe, dont Michel Blanc, Clovis Cornillac, Arnaud Desplechin, Denis Ménochet, Cédric Klapisch, Philippe Besson et la chef d’orchestre Zahia Ziouani.

Olivia Lévy La Presse

C’est le film Chien blanc, l’adaptation du roman éponyme de Romain Gary, d’Anaïs Barbeau-Lavalette qui ouvrira le festival le 2 novembre au cinéma Impérial, puis ce sera Tempête, une épopée cavalière signée Christian Duguay, qui clôturera cette 28e édition, le 13 novembre.

« C’est un retour en grande pompe ! Nous présentons 112 films, 70 premières, réparties sur 118 séances, et on revient au cinéma Impérial que les spectateurs adorent », lance en entrevue téléphonique le directeur général du festival et de la programmation, Guilhem Caillard.

Le festival Cinémania a pour objectif de renforcer le sentiment d’appartenance à la francophonie internationale dont le Québec fait partie et de nourrir l’envie de découverte pour un cinéma en langue française. Guilhem Caillard, directeur général de Cinémania

Des films présentés en primeur

Parmi les primeurs attendues, il y a Close, lauréat du Grand Prix du Festival de Cannes. Son réalisateur, le Belge Lukas Dhont, sera de passage à Montréal. Sont aussi attendus Peter von Kant de François Ozon, Frère et sœur et Tromperie (Arnaud Desplechin accompagnera ses deux films) et la coproduction franco-québécoise L’origine du mal de Sébastien Marnier. L’acteur Laurent Lafitte sera également présent avec deux films : Tout le monde aime Jeanne et Le petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux.

D’autres films seront présentés en avant-première, comme Les amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi, qui faisait partie de la sélection officielle au Festival de Cannes, Le lycéen avec Juliette Binoche, Plus que jamais, le dernier film dans lequel a joué le regretté Gaspard Ulliel, L’innocent de Louis Garrel et L’homme de la cave de Philippe Le Guay, avec François Cluzet et Jérémie Renier.

Du côté des documentaires, seront à l’affiche Les années Super-8, coréalisé par Annie Ernaux, lauréate du prix Nobel de littérature, et son fils David Ernaux-Briot, ainsi que Patrick Dewaere, mon héros, raconté par sa fille Lola Dewaere.

C’est le réalisateur français Cédric Klapisch qui coprésidera le jury avec la comédienne Pascale Bussières. Ils remettront trois grandes récompenses lors de la cérémonie de clôture.

Le Luxembourg est le pays francophone à l’honneur cette année. « On aura la visite du premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, annonce Guilhem Caillard. Vingt films du Luxembourg seront présentés, la plupart sont des coproductions qui montrent le savoir-faire du pays, car le Luxembourg a une industrie cinématographique très forte [même s’il compte un peu moins de 650 000 habitants]. »

Photographies de célébrités L’artiste luxembourgeois multidisciplinaire Fabrizio Maltese exposera ses photographies de célébrités du 7e art comme Catherine Deneuve, Xavier Dolan, Charlotte Rampling, Vincent Cassel, Marion Cotillard, au Centre PHI, à la Cinémathèque québécoise et à l’hôtel Sofitel. Hommage à François Dompierre Le festival rendra hommage au pionnier de la musique de film au Québec François Dompierre, le 12 novembre à la Cinémathèque québécoise. La projection des films Ixe-13 et La passion d’Augustine sera suivie d’une discussion publique animée par Monique Giroux. Ciné-concert et autres évènements Le 11 novembre, au cinéma Impérial, la présentation du film Divertimento de Marie-Castille Mention-Schaar précédera un concert-évènement avec les musiciens de l’Orchestre Métropolitain qui seront dirigés par la chef Zahia Ziouani, dont la vie a inspiré le film. Cédric Klapisch donnera une classe de maître le 12 novembre. Ce sera l’occasion de discuter avec lui de ses plus récents films. Une discussion croisée entre le cinéaste français Arnaud Desplechin et la réalisatrice québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette est aussi au menu. Cette rencontre, animée par notre collègue Marc-André Lussier, se tiendra le 10 novembre à l’INIS. Le festival sera aussi l’occasion de revoir deux films précédents d’Arnaud Desplechin : Un conte de Noël et Rois et reine.

Le festival Cinémania est présenté au cinéma Impérial, au cinéma du Musée, au cinéma du Parc ainsi qu’à la Cinémathèque québécoise, du 2 au 13 novembre.