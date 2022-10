Bill Murray aurait jeté Seth Green dans une poubelle en le tenant par les chevilles alors qu’il était enfant. C’est ce que raconte Green dans un témoignage qui s’ajoute aux dénonciations formulées ces derniers jours par plusieurs célébrités contre l’acteur de 72 ans.

Marissa Groguhé La Presse

L’incident se serait déroulé dans les coulisses de l’émission Saturday Night Live (SNL) alors que Seth Green n’avait que 9 ans. Ce dernier jouait dans un des numéros, alors que Murray animait la soirée. Maintenant âgé de 48 ans, Green a raconté cette histoire datant des années 1980 durant l’émission Good Mythical Morning sur YouTube.

« [Murray] m’a vu assis sur le bras de sa chaise et a fait tout un plat de ma présence à sa place », a raconté Seth Green. Sa mère lui aurait alors suggéré de se déplacer, mais le jeune garçon aurait refusé. « Il m’a pris par les chevilles, il m’a tenu à l’envers… Il m’a pendu au-dessus d’une poubelle et il a dit : “Les ordures vont dans la poubelle.” Et je criais, et j’ai remué les bras, je me suis agité, en plein contact avec ses testicules. Il m’a jeté dans la poubelle, la poubelle est tombée. J’étais horrifié. Je me suis enfui, je me suis caché sous la table de ma loge et j’ai pleuré. »

Bill Murray n’a émis aucun commentaire quant à ces allégations. Il ne s’est pas non plus prononcé à la suite des témoignages de plusieurs personnalités publiques, ces derniers jours, le dépeignant comme insistant et parfois méchant.

Son ancienne collègue Geena Davis a écrit dans ses mémoires parues récemment que l’acteur avait insisté pour utiliser une machine à massage dans son dos lors d’une première rencontre dans une chambre d’hôtel. Il lui aurait également crié dessus devant plus de 300 personnes durant un tournage.

Samedi, l’humoriste Rob Schneider a dit que Murray « détestait » les acteurs de SNL lorsqu’il a animé l’émission en 1993. « Il n’était pas très gentil avec nous. Il nous détestait », a déclaré Schneider au Jim Norton & Sam Roberts Show.

Il a également été dévoilé que Bill Murray a payé 100 000 dollars pour régler une plainte déposée par une membre de l’équipe d’un film qu’il tournait au printemps dernier, Being Mortal. Murray lui aurait grimpé dessus à cheval et l’aurait embrassée de force à travers son masque.

L’acteur a affirmé qu’il « plaisantait », tandis que la jeune femme s’est dite « horrifiée » par ces actions qu’elle a décrites comme « complètement sexuelles ». Le tournage du film avait été mis sur pause en avril dernier par Searchlight Picture.

L’an dernier, l’actrice Lucy Liu avait raconté que Bill Murray avait causé une scène durant le tournage de Charlie’s Angels en 2000, en criant des insultes et formulant des « propos inexcusables ».