James Bond, Thomas Crown, Remington Steele. Pierce Brosnan a joué passablement de héros « trop cool pour l’école » au cours de sa carrière. Mais avant Black Adam, qui prend l’affiche vendredi, l’Irlandais n’avait jamais incarné de superhéros. La Presse s’est entretenue avec celui qui porte le casque doré de Doctor Fate.

Pascal LeBlanc La Presse

Dans l’univers DC, Kent Nelson, alias Doctor Fate, est un puissant sorcier qui possède entre autres la capacité de voir l’avenir. Créé en 1940 par Gardner Fox et Howard Sherman, il fait partie de la Société de justice d’Amérique (JSA). Dans Black Adam, les autres membres sont Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell) et Atom Smasher (Noah Centineo). Ensemble, ils tentent de maîtriser Teth-Adam (Dwayne Johnson), qui a été libéré de sa tombe, à Kahndaq, après y avoir passé les 5000 dernières années.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Pierce Brosnan et Dwayne Johnson dans Black Adam

« Je me suis souvent demandé qui je jouerais si je me faisais offrir ce genre de rôle, confie Pierce Brosnan à La Presse lors d’un entretien téléphonique. J’étais très heureux de découvrir que c’était Doctor Fate. […] Il est le sorcier le plus puissant de DC et l’un de ses plus anciens personnages. Sa mythologie m’interpellait. Et simplement la joie d’être immergé dans ce monde quotidiennement pendant le tournage à Atlanta. Voir le film se construire puis se demander comment il sera terminé. »

PHOTO FRANK MASI, FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Le réalisateur Jaume Collet-Serra et Pierce Brosnan

Le comédien souligne qu’un lien d’amitié fort s’est forgé entre ses collègues, particulièrement ceux de la JSA. « Je pourrais être leur père, même leur grand-père… Il y a plusieurs transitions dans la vie et, en tant qu’acteur, on en fait constamment. Mais il y a des moments plus significatifs qui sont visibles et qu’on peut sentir physiquement. Comme doyen du groupe, je n’avais pas réellement besoin de jouer. J’ai l’âge que j’ai, souligne M. Brosnan avec sérénité. Leur joie et leur enthousiasme m’ont fait grand bien. Je leur souhaite tout le succès possible. »

Dans le film, l’amitié entre Kent Nelson et Carter Hall, alias Hawkman, est également très grande. « Pour moi, c’est l’un des aspects les plus intéressants de l’histoire, indique M. Brosnan. La relation qu’ont ces deux hommes, qui se connaissent depuis une éternité, est puissante. C’est difficile d’en parler, car il ne faut pas trop en révéler, mais le fait qu’ils savent leur destin amplifie l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre. »

Les héros de Black Adam PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Personnage : Teth-Adam, alias Black Adam

Acteur : Dwayne Johnson

Pouvoirs : Black Adam est l’un des personnages les plus puissants de l’univers cinématographique DC. Grand protecteur de la cité de Kahndaq, il peut voler et lancer des éclairs, en plus de posséder une force surhumaine et d’être somme toute invincible.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Personnage : Carter Hall, alias Hawkman

Acteur : Aldis Hodge

Pouvoirs : Riche leader de la Société de justice d’Amérique, Hawkman vole grâce à ses ailes métalliques. Il est aussi extrêmement fort et endurant. Il possède également une massue qui peut changer de forme.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Personnage : Kent Nelson, alias Doctor Fate

Acteur : Pierce Brosnan

Pourvoirs : Grâce à son casque doré extraterrestre vieux de plusieurs millénaires, le sorcier Doctor Fate a accès à une multitude de sorts, qui lui permettent entre autres de voir l’avenir, de voler et de générer instantanément à peu près tout ce qu’il souhaite.

PHOTO FRANK MASI, FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Personnage : Cyclone, alias Maxine Hunkel Actrice : Quintessa Swindell

Pouvoirs : Maxine est une jeune femme exceptionnellement brillante qui possède une grande maîtrise des technologies. En tant que Cyclone, elle peut se déplacer en tourbillonnant à une très grande vitesse.

PHOTO FRANK MASI, FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Personnage : Atom Smasher, alias Albert Rothstein

Acteur : Noah Centineo

Pouvoirs : Neveu de l’Atom Smasher original, Al peut changer sa structure moléculaire afin de se transformer en géant. Son expérience de superhéros est limitée, mais sa force est indéniable. 1 /5









« J’ai énormément aimé travailler avec Aldis. Il a tout donné. Il était simplement phénoménal », ajoute l’acteur de 69 ans.

Quand on lui demande s’il espère continuer à jouer dans des films d’action, M. Brosnan répond qu’il « aime simplement travailler comme acteur ». « J’ai fait de gros films qui ont été vus par beaucoup et d’autres qui n’ont pas vraiment été vus. Mais la joie d’être acteur me suffit. Action, comédie, drame… l’important est de jouer le plus de rôles différents possible », conclut-il avec sagesse.

Black Adam prend l’affiche le vendredi 21 octobre.