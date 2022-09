Les premières images du film retraçant la vie de la chanteuse Whitney Houston ont été dévoilées jeudi.

Véronique Larocque La Presse

Dans une bande-annonce rythmée par quelques-uns des grands succès de la diva, comme How Will I Know et, bien entendu, I Wanna Dance With Somebody, on voit l’actrice Naomi Ackie incarner Whitney Houston avant et après qu’elle ne connaisse la célébrité.

De la jeune femme qui chante dans une chorale à celle qui interprète l’hymne national au Super Bowl, les étapes importantes de la vie de cette icône de la musique seront montrées dans ce film qui promet de faire « découvrir la Withney qu’on n’a jamais connue ».

I Wanna Dance With Somebody est écrit par Anthony McCarten, celui-là même qui s’était penché sur la vie de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, sorti en 2018.

Réalisé par Kasi Lemmons, le film met aussi en vedette Ashton Sanders, Stanley Tucci, Clarke Peters et Tamara Tunie.

I Wanna Dance With Somebody doit prendre l’affiche en décembre.