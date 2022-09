La Presse à la 79e Mostra de Venise

All the Beauty and the Bloodshed obtient le Lion d’or

(Venise) La documentariste américaine Laura Poitras a obtenu à Venise le Lion d’or du meilleur film, grâce à son portrait de l’artiste et militante new-yorkaise Nan Goldin dans All the Beauty and the Bloodshed. Saint Omer, d’Alice Diop, The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh, et Bones and All, de Luca Guadagnino, font aussi très belle figure en remportant deux prix chacun.