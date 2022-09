La Presse à la 79e Mostra de Venise

Timothée Chalamet dans une romance cannibale

Cinq ans après Call Me by Your Name, Timothée Chalamet et le cinéaste italien Luca Guadagnino refont équipe dans Bones and All, un film singulier, dont l’histoire comporte un tout autre type de romance. Il évoque également, de façon pour le moins spectaculaire, le monde dans lequel on vit.