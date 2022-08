Minions : The Rise of Gru

Le deuxième film de la franchise Minions a obtenu une date de diffusion en salle en Chine malgré les tensions diplomatiques entre la Chine et les États-Unis dans la foulée de la visite de Nancy Pelosi à Taiwan.

Alexandre Vigneault La Presse

La sortie de Minions : The Rise Of Gru (Les Minions 2 : il était une fois Gru, en version française) en Chine dans le contexte actuel est une « surprise », analyse le magazine Variety, qui a publié la nouvelle. « Ces dernières années, les autorités chinoises ont établi un lien direct entre relations internationales et diffusions de films étrangers », écrit-il.

En raison de nombreux sujets de discorde, notamment dans la recherche de l’origine du virus de la COVID-19 et des droits de la personne, la Chine n’avait pas autorisé le quota habituel de films américains sur son territoire l’an dernier.

Les États-Unis ne sont pas les seuls à vivre cette guerre diplomatique au grand écran : le régime chinois a aussi bloqué pendant un certain temps la sortie de films en provenance d’Inde et de Corée du Sud, avec qui elle vivait aussi des tensions diplomatiques, relève Variety.

Les Minions 2 sortira le 19 août en Chine. Il est à l’affiche depuis le début de juillet un peu partout dans le monde et aurait amassé des recettes frisant le milliard de dollars à ce jour.