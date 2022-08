PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) L’actrice américaine Anne Heche a été hospitalisée et se trouve dans un état grave après un accident de voiture vendredi à Los Angeles, ont rapporté plusieurs médias américains.

Agence France-Presse

Selon les pompiers de Los Angeles, une voiture a percuté une maison de deux étages dans le quartier de Mar Vista, « provoquant des dégats structurels ainsi qu’un lourd incendie ». La femme qui se trouvait au volant a été « hospitalisée dans un état critique », ont-ils ajouté.

Plusieurs médias américains ont confirmé des informations de TMZ, publication spécialisée dans la couverture des célébrités, selon lesquelles la conductrice de la Mini Cooper bleue est Anne Heche.

Le véhicule de l’actrice de 53 ans a d’abord percuté le garage d’un immeuble, avant de s’écraser contre la villa de Mar Vista, provoquant d’importants dégâts selon les médias.

Il a fallu plus d’une heure à la soixantaine de soldats du feu mobilisés pour éteindre l’incendie, ont rapporté les pompiers de Los Angeles.

Anne Heche a joué dans un grand nombre de films dans les années 1990, dont Six Days Seven Nights ou Donnie Brasco. Elle est également connue pour son rôle dans le feuilleton Another World, qui lui a valu un Daytime Emmy Award en 1991.

Dans les années 1990, elle a eu une relation très médiatisée avec la présentatrice Ellen DeGeneres.