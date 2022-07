Le réalisateur Destin Daniel Cretton (à gauche) et l’acteur Simu Liu sur le plateau de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Le réalisateur Destin Daniel Cretton, qui était derrière les caméras pour le film Shang-Chi : The Legend of the Ten Rings, sera le réalisateur du prochain film de la franchise Avengers à être tourné.

Stéphanie Morin La Presse

Les Studios Marvel ont révélé samedi, lors du Comic-Con de San Diego, la sortie pour mai 2025 d’un nouveau long métrage campé dans l’univers des Avengers et intitulé The Kang Dynasty. Le film sera d’un premier titre d’un doublé qui doit sortir à six mois d’intervalle. Le second film portera le titre de Secret Wars. On ignore qui sera le réalisateur.

On sait peu de choses pour l’instant à propos du film que dirigera Destin Daniel Cretton, mais il sera articulé autour de Kang le Conquérant, un personnage qui fera son apparition dans le film Ant-Man and the Wasp : Quantumania, qui doit sortir sur les écrans en 2023. Aucun nom de la distribution n’a été dévoilé jusqu’ici.