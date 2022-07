(Los Angeles) Le film d’horreur Nope, très attendu troisième long métrage du réalisateur Jordan Peele, a fait une entrée fracassante en tête du box-office nord-américain, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Jordan Peele, connu pour le terrifiant Get Out, signe un film inclassable, entre épouvante et science-fiction, le tout dans un décor de western.

Nope a récolté 44 millions de dollars pour son premier week-end, « un excellent début pour un film d’horreur original », selon David Gross, du cabinet Franchise Entertainment Research.

L’acteur oscarisé Daniel Kaluuya y campe un dresseur de chevaux effrayé par l’apparition de phénomènes mystérieux dans le ciel de son ranch. Mais sa sœur (Keke Palmer) et lui sont tiraillés entre la peur et l’envie d’accéder à la gloire en capturant ces scènes pour les réseaux sociaux.

Le long métrage a devancé la superproduction Thor : Love and Thunder, quatrième épisode de la saga du superhéros nordique au marteau incarné par Chris Hemsworth, accompagné de Natalie Portman et Christian Bale. Le film a tout de même engrangé 22,1 millions de dollars.

En troisième place se trouve Minions: The Rise of Gru (17,7 millions), dont la diffusion avait été décalée de deux ans par Universal à cause de la pandémie.

Le film d’animation explore les débuts de Gru, personnage méchant mais néanmoins attachant de cette saga à succès.

Where the Crawdads Sing, thriller adolescent d’Olivia Newman, s’octroie la quatrième place, avec 10,3 millions de dollars.

Il s’agit d’une adaptation du best-seller de la romancière et zoologue américaine Delia Owens, sur une jeune fille ayant grandi au cœur d’un marais côtier de Caroline du Nord dans les années 50.

Top Gun : Maverick et ses 10 millions de dollars accumulés suivent de près. La suite, trente-six ans après, du film d’avions à succès porté par Tom Cruise, a déjà gagné plus de 635 millions de dollars de recettes.

Voici le reste du top 10

6. Elvis (6,3 millions de dollars)



7. Samouraï Academy (3,9 millions de dollars)



8. Black Phone (3,4 millions de dollars)



9. Jurassic World Dominion (3 millions de dollars)



10. Mrs. Harris Goes to Paris (1,3 million de dollars)