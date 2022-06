Le King, le colonel et deux Elvis québécois

Le film Elvis, de Baz Luhrmann, est peut-être la mégaproduction de ce début d’été. Mais qu’en pensent les vrais connaisseurs ? On a demandé à deux personnificateurs du King de nous donner leurs impressions et leur critique. Conversation avec Elvis Lajoie, 62 ans, et John Carpenter, 33 ans, deux Elvis québécois qui n’ont rien d’Elvis Gratton.