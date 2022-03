William Hurt, acteur américain et légende d’Hollywood, s’est éteint à l’âge de 71 ans dimanche.

Lila Dussault La Presse

L’acteur américain né à Washington en 1950 a marqué plusieurs générations de spectateurs, des années 1980 à 2021, année de sortie de son dernier film, Black Widow. Au Québec, son rôle dans le film Papillon bleu (2004) l’a amené à côtoyer la réalisatrice Léa Pool.

Oscar du meilleur acteur en 1985 pour sa prestation dans Le Baiser de la femme-araignée, il est aussi lauréat du Prix d’interprétation masculine du Festival de Cannes la même année.

Plus récemment, William Hurt a joué dans The Miracle Season (2018), Robin des Bois (2009) et Into the Wild (2008).

