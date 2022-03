Sandra Oh dans Turning Red

Fière de ses origines asiatiques

Pendant toute sa carrière, Sandra Oh a combattu les préjugés et a affiché fièrement ses racines. Prêtant sa voix à Ming, la mère de Mei, une adolescente d’origine chinoise au cœur du film d’animation Turning Red, la comédienne canadienne d’origine sud-coréenne est emballée de faire partie d’une histoire qui reflète la complexité et la force des liens entre les enfants et leurs parents dans les familles de descendance asiatique.