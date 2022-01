Documentaire

Sinéad O’Connor : la femme qui dérange

Nothing Compares, documentaire sur Sinéad O’Connor présenté en première à Sundance, arrive au moment où la chanteuse vit une tragédie : son plus jeune fils s’est donné la mort, et elle-même vient d’être hospitalisée après avoir tenu des propos suicidaires. Sans s’attarder sur les drames vécus par l’artiste irlandaise, le film tente de faire le portrait d’une femme qui a toujours pris position et dérangé. Décryptage en six temps.