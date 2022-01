Cinéma

Rooney Mara incarnera Audrey Hepburn

La comédienne américaine Rooney Mara (The Girl With the Dragon Tattoo, Carol) doit incarner l’ancienne star Audrey Hepburn dans un biopic que réalisera le cinéaste italien Luca Guadagnino, rapportent les médias spécialisés Puck et Variety.