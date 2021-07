Dévoilement de la première bande-annonce de The Last Duel

L’équipe du long métrage The Last Duel de Ridley Scott a dévoilé plus tôt mardi la première bande-annonce de ce film à grand déploiement campé en plein Moyen-Âge.

André Duchesne La Presse

Le film raconte l’histoire du chevalier Jean de Carrouges (Matt Damon) engagé dans un combat à mort avec son rival, l’écuyer Jacques Le Gris (Adam Driver), ce dernier ayant été accusé par Marguerite (Jodie Comer), la femme de Carrouges, de l’avoir violée.

Le film est inspiré d’une histoire vraie autour du dernier duel judiciaire autorisé par le Parlement de Paris. Il a fait l’objet d’un ouvrage d’Eric Jager intitulé The Last Duel : A True Story of Trial by Combat in Medieval France.

Pour son adaptation au cinéma, le scénario a été confié à Matt Damon, Ben Affleck et Nicole Holofcener. Affleck incarne également le comte Pierre d’Alençon qui a pour favori de Jacques Le Gris. La sortie de ce long métrage est prévue le 13 octobre en France et le 15 octobre en Amérique du Nord.

Réalisateur et producteur dont le nom n’est plus à faire, Ridley Scott est connu pour avoir signé de nombreux films à grand déploiement et de grande renommée tels Alien, Gladiator, Blade Runner, 1492, Thelma & Louise, Seul sur Mars, etc.