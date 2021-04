Du jamais vu, Killers of the Flower Moon ? Un monument du cinéma ? Un western comme on n’en verra plus ?

André Duchesne

La Presse

L’entourage du cinéaste Martin Scorsese fait monter les attentes alors que le tournage de son prochain film, Killers of the Flower Moon s’apprête à entrer en production.

Ainsi, dans une entrevue accordée au magazine Collider le 8 avril, le scénariste Eric Roth a levé le voile sur quelques détails du film consacré au massacre survenu en Oklahoma dans les années 1920 de membres de la nation amérindienne Osages et qui réunira Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.

« Je sais que Marty essaie de faire un film qui serait probablement le dernier western tourné de la sorte, avec une incroyable documentation sur le social, la violence et l’environnement. Je pense que ça ne ressemblera à rien de connu, ce sera quelque chose qui n’a encore jamais été vu en quelque sorte. Et donc celui-ci, pour moi, marquera les esprits », a dit Roth au magazine Collider.

Roth était interviewé à l’occasion de la présentation prochaine de la soirée des Oscars à titre de producteur du long métrage Mank qui mène les nommés avec 10 sélections. Roth a remporté un Oscar dans le passé, pour le scénario de Forrest Gump.

PHOTO IMDB L’actrice canadienne Tantoo Cardinal.

Depuis quelques mois, les détails sortent au compte-gouttes relativement au prochain film de Scorsese. Outre DiCaprio et De Niro, on sait que le film doit mettre en vedette Jesse Plemons, l’actrice canadienne Tantoo Cardinal, Lily Gladstone et plusieurs autres.

Le film est une production Apple et le budget est estimé à 200 millions de dollars américains.

Scorsese, dont la réputation n’est plus à faire, a été de nombreuses fois nommé aux Oscars, remportant la statuette pour la meilleure réalisation avec The Departed. Selon le site spécialisé IMDB, le réalisateur de 78 ans a plusieurs autres projets en marche, à différents titres, dont un biopic sur le président américain Theodore Roosevelt et une minisérie sur le boxeur Mike Tyson.