Alors que le tournage de Astérix et Obélix : l’empire du Milieu se mettra bientôt en branle, la distribution complète du film est dévoilée : Vincent Cassel, Marion Cotillard, Angèle, Pierre Richard, Ramzy Bédia et le footballeur Zlatan Ibrahimovic joueront aux côtés de Guillaume Canet (Astérix) et Gilles Lellouche (Obélix).

Marissa Groguhé

La Presse

Sur leurs réseaux sociaux respectifs, les vedettes (nouvelles et récurrentes) ont dévoilé jeudi leur participation au film dont la sortie est prévue pour 2022.

Marion Cotillard interprètera Cléopâtre, Angèle sera Falbala, Vincent Cassel jouera César et Pierre Richard, Panoramix. José Garcia (Biopix) Jonathan Cohen (Graindemaïs), Leanna Chea (Tat Han), Julie Chen (Princesse Fu Yi), le chanteur Orelsan (Titanix) et le duo de rap Big Flo et Oli (Abdelmalix et Toufix) sont aussi de la distribution.

PHOTO FRANÇOIS MORI, ASSOCIATED PRESS Marion Cotillard

Les vedettes françaises de YouTube McFly et Carlito joueront Radius et Cubitus, tandis que Zlatan Ibrahimovic (Antivirus), attaquant de l’AC Milan et ancien joueur du Paris Saint-Germain, s’ajoute à la liste de footballeurs professionnels ayant fait une apparition dans un Astérix et Obélix (Zinédine Zidane et Neymar sont de cette liste).

PHOTO ALESSANDRO GAROFALO, REUTERS Zlatan Ibrahimovic

Les films d’Astérix et Obélix peuvent toujours compter sur des distributions prestigieuses. Après le dernier volet en 2012 (Au service de Sa Majesté), deux nouveaux venus camperont donc les rôles-titres à la place de Gérard Depardieu (Obélix, depuis le tout premier film) et Édouard Baer (Astérix).

Guillaume Canet (Les petits mouchoirs, Nous finirons ensemble) réalise également ce nouveau volet des aventures des deux Gaulois les plus populaires, dont le tournage censé se dérouler l’an dernier a été reporté à cause de la pandémie.

Astérix et Obélix : l’empire du Milieu devait être tourné en Chine, mais ce projet a été abandonné. Selon le site spécialisé Allo Ciné, le tournage aura lieu principalement en France et au Maroc. On en sait encore peu sur le scénario, coécrit par Julien Hervé, Philippe Mechelen et Guillaume Canet.