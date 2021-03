93e Soirée des Oscars

Mank domine la course avec 10 nominations

Cité 10 fois, Mank, de David Fincher, part favori pour la prochaine cérémonie des Oscars. The Father, de Florian Zeller, Judas and the Black Messiah, de Shaka King, Minari, de Lee Isaac Chung, Nomadland, de Chloé Zhao, Sound of Metal, de Darius Marder, et The Trial of the Chicago 7 ont été sélectionnés dans six catégories. Promising Young Woman, d’Emerald Fennel, cité cinq fois, complète la liste des candidats dans la catégorie du meilleur film de l’année.