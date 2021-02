Avec ses longs métrages tels Mank et The Trial of Chicago 7 et ses séries The Crown et Ozark, le géant de la distribution Netflix domine largement la liste des finalistes du 78e gala des Golden Globes.

André Duchesne

La Presse

Netflix compte 22 sélections comme finalistes dans les catégories liées au cinéma alors qu’il en revendique 20 dans les catégories de la télévision. Son plus proche rival au cinéma est Amazon Studios avec sept sélections tandis que HBO (sept) et Hulu (six) sont ses plus proches concurrents du côté de la télévision.

Les noms des finalistes pour ce gala présenté par l’Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA) ont été annoncés (virtuellement) par Sarah Jessica Parker et Taraji P. Henson. Le gala aura lieu le 28 février sur les ondes de NBC.

C’est le long métrage Mank de David Fincher qui mène les nommés au cinéma, étant finaliste dans six catégories. Suivent les films The Trial of Chicago 7 (cinq), The Father, Nomadland et Promising Young Women avec chacun quatre.

Du côté de la télévision, la quatrième saison de la série The Crown est en première place avec six nominations, suivie de la série canadienne Schitt’s Creek qui en revendique cinq.

Mank, récit biographique de Herman J. Mankiewicz, scénariste du film Citizen Kane réalisé par Orson Welles et sorti en 1941, est en lice dans les catégories suivantes : meilleur film dramatique, meilleure réalisation (David Fincher), meilleur scénario (Jack Fincher), meilleur acteur dans un film dramatique (Gary Oldman), meilleure actrice dans un second rôle (Amanda Seyfried) et meilleure trame sonore originale.

Outre Mank, les œuvres finalistes dans la catégorie du meilleur film dramatique sont The Father de Florian Zeller, Nomadland de Chloé Zhao, Promising Young Woman de Emerald Fennell et The Trial of Chicago 7 de Aaron Sorkin.

Du côté des œuvres de la catégorie des comédies et films musicaux, les finalistes pour le Golden Globes du meilleur film sont Borat Subsequent Moviefilm de Jason Woliner, Hamilton de Thomas Kail, Music de Sia, Palm Springs de Max Barbakow et The Prom de Ryan Murphy.

Fait à noter, trois femmes font partie des cinq finalistes inscrits dans la catégorie de la meilleure réalisation. Ce sont Emerald Fennell (Promising Young Woman), Regina King (One Night in Miami) et Chloé Zhao (Nomadland). S’ajoutent David Fincher et Aaron Sorkin ci-haut nommés.

Du côté des interprétations, on remarque la présence de feu Chadwick Boseman nommé dans la catégorie du meilleur acteur dans une œuvre dramatique pour son tout dernier rôle à l’écran dans Ma Rainey’s Black Bottom. Boseman est mort le 28 août 2020 à 43 ans d’un cancer du côlon.

Dans cette même catégorie, les autres finalistes sont Riz Ahmed (Sound of Metal) Anthony Hopkins (The Father), Tahar Rahim (The Mauritarian) et Gary Oldman déjà nommé ci-haut.

Chez les femmes, les finalistes dans la catégorie de la meilleure actrice dans un long métrage dramatique sont Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom), Andra Ray (The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Frances McDormand (Nomadland) et Carey Mulligan (Promising Young Woman). Rappelons que Pieces of a Woman de Kornél Mundruczó a été tourné à Montréal.

Interprétation, comédie ou film musical

Du côté des comédies et films musicaux, les finalistes pour le prix de la meilleure actrice sont Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm), Kate Hudson (Music), Michelle Pfeiffer (French Exit), Rosamund Pike (I Care A Lot) et Ana Taylor-Joy (Emma).

Chez les hommes, Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm), James Corden (The Prom), Lin_Manuel Miranda (Hamilton), Dev Patel (The Personnal History of David Copperfield) et Andy Samberg (Palm Springs) sont retenus finalistes pour le prix du meilleur comédien.

Aux Golden Globes, les catégories de meilleurs acteurs et actrices dans un second rôle chevauchent à la fois les films dramatiques ou ceux dits comédies ou musicals. Chez les acteurs, les finalistes sont Sacha Baron Cohgen (Borat), Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Jared Leto (The Little Things), Bill Murray (On the Rocks) et Leslie Odom Jr. (One Night in Miami). Chez les femmes, on retrouve Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman (The Father), Jodie Foster (The Mauritarian), Helena Zengel (News of the World) et Amanda Seyfried (Mank).

Dans l’ensemble des nommés au cinéma, on remarque que le film Tenet de Christopher Nolan ne récolte qu’une seule nomination (meilleure trame sonore) alors que Da 5 Bloods de Spike Lee a été totalement ignoré.

Enfin, les œuvres retenues dans la catégorie du meilleur long métrage dans une langue autre que l’anglais sont Another Round (Danemak), La Llorona (Guatemala/France), The Life Ahead (Italie), Minari (États-Unis) et Deux (France/États-Unis).

Tina Fey et Amy Poehler reviennent cette année à la barre de l’animation du gala. Ce soir-là, la comédienne Jane Fonda recevra le prix Cecil B. deMille saluant l’ensemble de sa carrière au cinéma, alors que Norman Lear recevra le trophée Carol Burnett remis à un comédien ou une comédienne pour sa contribution aux émissions de télévision.