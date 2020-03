Dans la foulée de la pandémie de coronavirus, le géant Disney devance deux sorties d’œuvres en ligne dont le dernier Star Wars : The Rise of Skywalker.

André Duchesne

La Presse

Mettant en vedette Daisy Ridley dans le rôle de Rey, The Rise of Skywalker est déjà disponible sur plusieurs plateformes, dont iTunes, Vudu et FandangoNOW, alors que sa sortie originale devait avoir lieu demain.

Disney a aussi annoncé que Frozen 2 serait disponible dès mardi sur sa plateforme Disney+, soit trois mois avant la date de sortie prévue.