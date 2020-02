La bande-annonce du remake de Candyman, prochain projet du réalisateur Jordan Peele (Get Out, Us), vient d’être dévoilée.

La Presse

Dans ce qui se veut être une suite et une réinvention de cette propriété intellectuelle culte de 1992, Jordan Peele retourne à Chicago, mais campe son récit dans une tout autre communauté, aux prises avec l’embourgeoisement.

Il s’agira donc d’une histoire d’horreur jumelée à des enjeux sociaux, une recette bien connue de Peele.

Yahya Abdul-Mateen II (Us, Aquaman) et Teyonah Parris (If Beale Street Could Talk) tiennent les rôles principaux.

Le long métrage sera en salles le 12 juin 2020.