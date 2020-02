C’est la jeune comédienne et militante environnementaliste Sara Montpetit qui incarnera le rôle de Maria Chapdelaine dans une adaptation au cinéma du roman de Louis Hémon réalisée par Sébastien Pilote.

Jean Siag

La Presse

La jeune fille de 18 ans, qui étudie en théâtre au cégep de Saint-Laurent, mais qui n’a aucune expérience en cinéma, s’est démarquée parmi les quelque 1300 candidates qui ont présenté leur candidature pour le rôle.

Le scénariste et réalisateur du Vendeur et du Démantèlement débutera le tournage du film ce vendredi à Normandin, dans la région du lac Saint-Jean, non loin de là où le Français Louis Hémon a écrit ce roman publié en 1913, qui décrit la vie d’une famille du Québec rural du début du siècle dernier.

Les autres membres de l’imposante distribution ont également été présentés. Parmi eux, on retrouvera Sébastien Ricard et Hélène Florent dans les rôles des parents de Maria Chapdelaine, Samuel et Laura. Les trois prétendants de Maria seront interprétés par Émile Schneider (François Paradis), Antoine-Olivier Pilon (Eutrope Gagnon) et Robert Naylor (Lorenzo Surprenant).

Gilbert Sicotte, Danny Gilmore, Gabriel Arcand et Martin Dubreuil font également partie de la distribution du film coproduit par Item 7 de Pierre Even et Multipix.

La sortie est prévue pour Noël 2020.

Le roman Maria Chapdelaine avait été adapté au cinéma une première fois par le regretté Gilles Carle en 1983. C’est Carole Laure qui avait alors interprété le rôle-titre.