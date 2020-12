Pour ses débuts derrière la caméra, l’actrice britannique Rebecca Hall présentera son film Passing, inspiré par une nouvelle de 1929 sur deux Afro-Américaines de New York en proie à des questionnements sur leur race et leur genre.

(Los Angeles) Le festival du film de Sundance a dévoilé mardi son programme, premier du genre à présenter des films réalisés durant la pandémie et évoquant cette crise sanitaire sans précédent, dont certains pourraient se retrouver aux Oscars.

Agence France-Presse

Pour s’adapter aux restrictions liées au coronavirus, Sundance se tiendra cette année en ligne (du 28 janvier au 3 février) mais aussi via des projections organisées dans des services au volant et des petits cinémas indépendants, de la Californie à New York en passant par les montagnes de l’Utah où il est habituellement hébergé.

Parmi les avant-premières les plus attendues figurera Life in a Day 2020, suite du documentaire réalisé en 2011 par Ridley Scott et Kevin Macdonald pour brosser « le portrait global de la vie sur notre planète ». Le film utilise des milliers de séquences vidéo tournées par des membres du public durant une seule et même journée de juillet 2020, au cœur de la pandémie.

Les cinéastes ont reçu quelque 300 000 contributions de participants au projet et « ces fenêtres sur leurs vies sont vraiment extraordinaires », a déclaré à l’AFP Kim Yutani, directrice de la programmation du festival, pour qui ce projet est « une entreprise énorme ».

« C’est le dixième anniversaire du projet, et c’est une année particulièrement marquante », souligne-t-elle.

Sundance présentera aussi In the Earth, un film d’horreur autour d’un virus tourné en deux semaines en août dernier par Ben Wheatley ainsi que le documentaire In the Same Breath qui dit explorer les tentatives du gouvernement chinois pour « transformer la dissimulation de la pandémie à Wuhan en un triomphe pour le Parti communiste ».

PHOTO FOURNIE PAR LE SUNDANCE FILM FESTIVAL Summer of Soul, premier film réalisé par le musicien noir américain Questlove (The Roots), aborde le très méconnu festival Black Woodstock qui fut organisé, avec succès, à Harlem en 1969.

Le racisme et les discriminations subies par les personnes noires seront aussi au cœur du festival en cette année marquée par des manifestations géantes contre les violences policières. Summer of Soul, premier film réalisé par le musicien noir américain Questlove (The Roots), aborde le très méconnu festival Black Woodstock qui fut organisé, avec succès, à Harlem en 1969.

Pour ses débuts derrière la caméra, l’actrice britannique Rebecca Hall présentera son film Passing, inspiré par une nouvelle de 1929 sur deux Afro-Américaines de New York en proie à des questionnements sur leur race et leur genre.

Parmi les 72 longs métrages à l’affiche cette année figurent aussi Prisoners of the Ghostland, film mêlant action et surnaturel avec Nicolas Cage, et The Sparks Brothers, biopic d’Edgar Wright consacré au duo musical culte formé par les Sparks depuis plus de cinquante ans.

Le calendrier des Oscars ayant été chamboulé par la pandémie, comme toutes les activités d’Hollywood, les films présentés cette année dans le cadre de Sundance pourront être éligibles à la 93e édition organisée fin avril.

Sundance montrera enfin Amy Tan : Unintended Memoir, un film réalisé par James Redford, fils du légendaire acteur et cofondateur du festival, Robert Redford. Cinéaste et militant écologiste, James Redford a succombé à un cancer à l’âge de 58 ans en octobre dernier.