Hamilton, Borat et My Spy dominent la demande en streaming

Les longs métrages Hamilton, Borat 2 et My Spy ont dominé à ce jour, en 2020, la demande de visionnement en streaming aux États-Unis selon une étude de la firme ScreenEngine/ASI vouée à la surveillance des auditoires.

André Duchesne

La Presse

Selon un article publié plus tôt aujourd’hui dans Variety, l’étude fait le classement des 30 films les plus regardés sur des plateformes de streaming. Or, on remarque tout de suite que le premier film de Netflix dans ce classement, Extraction, arrive en quatrième place. Hamilton se trouve sur Disney+ alors que Borat et My Spy ont été relayés par Amazon Prime Video.

D’autres titres : Mulan (Disney+) arrive en sixième place alors que l’excellent The Trial of the Chicago 7 (Netflix) est bon huitième. Le plus récent film de Spike Lee, Da 5 Bloods (Netflix), est en sixième position.

Sur les 30 titres, Netflix en revendique 13.

Il n’y a pas de chiffres précis ajoutés à ce top 30 mais on indique que les données sont issues d’une étude hebdomadaire d’un groupe de 1200 participants d’entre 13 et 64 ans sur une écoute de nouveaux films dans les sept jours suivant leurs sorties.