Les organisateurs du Festival du nouveau cinéma (FNC) ont dévoilé plus tôt aujourd’hui quelques titres des films à être projetés au cinéma Impérial en plus de faire l’annonce d’un volet ciné-parc.

André Duchesne

La Presse

Quatre présentations seront en effet organisées au stationnement P11 de l’aéroport Montréal-Trudeau. Les titres retenus font partie de l’histoire du cinéma. D’abord une « Nuit Mad Max » rendra hommage à la série du cinéaste George Miller. Suivront les projections de The Shining (40e anniversaire) de Stanley Kubrick, Total Recall (30e anniversaire) de Paul Verhoeven et Pink Floyd : The Wall pour saluer la mémoire d’Alan Parker décédé plus tôt cette année.

Par ailleurs, le FNC annonce les projections de six récents films issus du circuit des grands festivals. Ce sont Another Round de Thomas Vinterberg et le documentaire The Truffle Hunters de Michael Dweck et Gregory Kershaw (label Cannes 2020), Days de Tsai Ming-Liang qui a remporté le Teddy Award à la Berlinale, The Woman Who Ran qui, à la Berlinale, a permis à Hong Sangsoo de remporter l’Ours d’argent du meilleur réalisateur, Lux Aeterna de Gaspar Noé en première nord-américaine et The Cloud in Her de Zheng Lu Xinyuan, gagnant du Tiger Award à Rotterdam.

Ces titres s’ajoutent à ceux de plusieurs autres titres déjà annoncés tels Souterrain de Sophie Dupuis, My Salinger Year de Philippe Falardeau, Mandibules de Quentin Dupieux et Out Of the Blue de Dennis Hopper.

Rappelons que cette 49e édition du FNC est dite évolutive avec des projections en ligne, en salles et... au ciné-parc. L’ensemble de la programmation sera dévoilée le 29 septembre et le festival se tiendra du 7 au 18 octobre.

