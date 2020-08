(Berlin) Les organisateurs du Festival international du film de Berlin ont déclaré qu’ils cesseraient de décerner des prix d’interprétation séparés selon le genre à partir de l’année prochaine.

Associated Press

Les organisateurs de la Berlinale ont déclaré lundi que les prix d’interprétation seraient définis de manière non genrée lors du festival de l’année prochaine, qui ne devrait pas être une édition virtuelle.

Le festival remet un Ours d’or au meilleur film et une série d’Ours d’argent, qui jusqu’à cette année, incluait les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Les organisateurs ont déclaré que ces prix seront remplacés par un ours d’argent pour la meilleure interprétation dans un rôle principal et un ours d’argent pour la meilleure interprétation dans un rôle de soutien.

Dans un communiqué, les codirecteurs du festival, Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian, ont déclaré que « ne pas séparer les prix d’interprétation en fonction du genre signale une sensibilité au genre dans l’industrie cinématographique. »

Par ailleurs, le prix Alfred Bauer, qui porte le nom du directeur fondateur du festival, sera retiré de façon permanente. Le prix a été suspendu cette année en raison de révélations sur le rôle d’Alfred Bauer dans la bureaucratie cinématographique nazie.

L’édition 2021 du festival est prévue du 11 au 21 février.