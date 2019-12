La bande-annonce de la suite de Wonder Woman (2017) a été révélée, dimanche.

La Presse

Wonder Woman 1984 prendra l’affiche le 5 juin 2020.

Le long métrage, campé dans l’univers cinématographique de DC, mettra en vedette Gal Gadot, qui reprendra son rôle de Diana Prince, alias Wonder Woman.

Chris Pine (Steve Trevor), Robin Wright (Antiope) et Connie Nielson (Hippolyta) seront de retour, tandis que Pedro Pascal et Kristen Wiig incarneront les antagonistes Max Lord et The Cheetah.