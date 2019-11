(Los Angeles) Ford v Ferrari, film américain sur la mythique course d’endurance automobile française des 24 Heures du Mans, a pris la tête du box-office nord-américain ce week-end, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Le blockbuster de James Mangold (Logan, 3:10 to Yuma), avec à l’affiche les deux superstars américaines Matt Damon et Christian Bale, raconte comment le constructeur automobile Ford a tenté de redorer son blason en s’attaquant au mythe Ferrari lors de l’édition 1966 de la célèbre course d’endurance.

Ce film d’action a généré 31 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d’exploitation.

Il devance au classement le film de guerre Midway (Roland Emmerich) qui revient, à coups de spectaculaires scènes de combats aériens, sur la campagne du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour sa seconde semaine dans les salles obscures nord-américaines, Midway a ramassé 8,7 millions de dollars en trois jours.

Le podium est complété par Charlie’s Angels (Elizabeth Banks), énième adaptation de la série télévisée du même nom, et ses 8,6 millions de dollars pour son premier week-end.

En quatrième place on retrouve la comédie familiale Playing With Fire, dans laquelle des pompiers sont contraints de jouer les baby-sitters, avec 8,5 millions.

Elle devance une autre comédie, plus romantique, Last Christmas, qui a amassé pour sa deuxième semaine, à l’approche des fêtes de fin d’année, 6,7 millions de dollars.

Voici le reste du top 10 :

6- Doctor Sleep : 6,2 millions de dollars

7- The Good Liar : 5,7 millions

8- Joker : 5,6 millions

9- Maleficent: Mistress Of Evil: 5,2 millions

10- Harriet : 4,8 millions