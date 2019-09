Le Festival du nouveau cinéma, à Montréal, a dévoilé aujourd’hui la programmation du volet court métrage de l’événement.

La Presse canadienne

Un total de 100 courts métrages seront présentés au cours du festival, qui se tiendra du 9 au 20 octobre.

Parmi les films projetés, on compte Delphine de Chloé Robichaud et Please Speak Continuously And Describe Your Experiences As They Come To You de Brendan Cronenberg, fils du célèbre réalisateur canadien David Cronenberg.

