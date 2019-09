« La misère se trouve dans les quatre coins du monde, on peut être aux États-Unis, au Brésil dans les favelas, ou en Afrique du Sud. Donc j’estime que c’est un film qui devrait parler au plus grand nombre », a expliqué Ladj Ly.

(Los Angeles) Les Misérables, candidat de la France pour l’Oscar du meilleur film international, est « un film universel » en ce qu’il dépeint la misère et le racisme, a déclaré à l’AFP son réalisateur, Ladj Ly, lors d’une projection à Hollywood.

Agence France-Presse

Les Misérables raconte l’histoire d’une bavure policière dans une cité sensible de Seine–Saint-Denis, près de Paris, à travers le destin de « Pento » (Damien Bonnard), un policier qui débarque à la brigade anticriminalité et va se retrouver pris dans une situation qui le dépasse.

L’action a beau se dérouler dans une banlieue française, à Montfermeil comme une partie des Misérables de Victor Hugo, « c’est un film qui est universel », a déclaré Ladj Ly à l’AFP sur le tapis rouge du festival Colcoa de Los Angeles, dédié au cinéma français.

« La misère se trouve dans les quatre coins du monde, on peut être aux États-Unis, au Brésil dans les favelas, ou en Afrique du Sud. Donc j’estime que c’est un film qui devrait parler au plus grand nombre », a-t-il expliqué.

« Ce film est un cri d’alarme que je lance aux hommes politiques », a-t-il déclaré un peu plus tard au public du festival Colcoa, dont son film faisait l’ouverture. « Et je leur dis que la situation est compliquée, qu’elle dure depuis trente ans, mais qu’il y a toujours des solutions ».

Le réalisateur s’est dit « super fier », mais surpris d’avoir été préféré pour défendre les couleurs de la France aux Oscars à des concurrents comme Proxima d’Alice Winocour, avec Eva Green en astronaute.

« On s’y attendait pas vraiment. On s’est dit qu’on avait très peu de chances avec les films qu’on avait en face et ça a été une surprise », a-t-il dit à l’AFP.

Le film coup de poing de Ladj Ly, 39 ans, est son premier long métrage de fiction et a déjà reçu le prix du Jury au dernier Festival de Cannes.

Les Misérables sortira officiellement en France le 20 novembre, mais des avant-premières y ont été organisées, suscitant des réactions « explosives et très intenses », a dit le réalisateur.

Amazon en a acquis les droits pour les États-Unis et il est déjà vendu dans plus d’une cinquantaine de territoires à travers le monde.

La 23e édition du festival Colcoa se tient à Los Angeles jusqu’au 28 septembre.