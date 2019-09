Jamie Foxx et Michael B. Jordan en visite au TIFF

(Montréal) Jamie Foxx et Michael B. Jordan sont à Toronto pour présenter leur plus récent film, Just Mercy, qui sera projeté ce soir.

La Presse canadienne

Le film raconte l’histoire vraie d’un jeune avocat qui se rend en Alabama pour défendre des gens condamnés par erreur.

Le Festival international du film de Toronto recevra également Tom Hanks et Nicole Kidman, dont les nouveaux films seront présentés ce week-end.