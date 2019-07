 Douze longs métrages de langue française financés par Téléfilm Canada 

Les titres retenus sont Bootlegger (scénario et réalisation de Caroline Monnet), Merci pour tout (scénario d'Isabelle Langlois, réalisation de Louise Archambault), Souterrain (scénario et réalisation de Sophie Dupuis), La déesse des mouches à feu (scénario de Catherine Léger, réalisation d'Anaïs Barbeau-Lavalette), Mon cirque à moi (scénario de Martin Girard, réalisation de Myriam Bouchard), Les oiseaux ivres (scénario de Sara Mishara, réalisation d'Ivan Grbovic).

Guide de la famille parfaite, le nouveau film de Ricardo Trogi (scénarisé par Louis Morissette) fait aussi partie de la sélection, tout comme Gallant : Confessions d'un tueur à gages (scénario de Sylvain Guy, réalisation de Luc Picard), Maria Chapdelaine (scénario et réalisation de Sébastien Pilote), Nadia, butterfly (scénario et réalisation de Pascal Plante), Crépuscule pour un tueur (scénario de Martin Girard, réalisation de Raymond Saint-Jean) et L'Ile-aux-Paons (scénario et réalisation de Julien Knafo).

Le budget global qu'attribue l'organisme au financement de ces longs métrages s'élève à 16 millions de dollars.