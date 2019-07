L'excellente année de Keanu Reeves

Le prolifique acteur d'origine torontoise vogue sur une vague vertigineuse de rôles au cinéma et à la télévision, tandis que les mèmes à son sujet et les hommages remplis d'adoration se multiplient sur l'internet depuis quelques mois.

L'apparente renaissance de Keanu Reeves, ou la « Keanuaissance », est une douce justice pour les admirateurs de l'acteur, qui a surmonté des décennies de critiques sévères sur son travail.

Ces temps-ci, l'acteur de 54 ans domine le box-office avec John Wick : Chapter 3 - Parabellum, qui a propulsé la franchise culte vers le succès grand public lorsqu'elle a rapidement pris le premier rang du box-office à la mi-mai. Il apparaît également dans le film numéro 1 du dernier week-end, Toy Story 4, en prêtant sa voix au personnage du cascadeur canadien Duke Caboom.

« Soudainement, il est au sommet de sa forme et il est en vedette dans une franchise qui... personne ne croyait qu'elle atteindrait un tel statut », a noté Paul Dergarabedian, analyste chez Comscore, faisant référence à la série de films violents John Wick, qui a amassé plus de 500 millions dans le monde entier, selon ses données.

« Keanu Reeves a ce facteur cool qui est assez indéniable, et le gars construit des motos - il possède cette entreprise, Arch Motorcycle. Il est bien connu pour être un type très sympathique, affable et réaliste. »

L'acteur qui ne semble jamais vieillir fait partie des rares célébrités ayant eu des succès profondément ancrés dans la culture pop au cours des quatre dernières décennies, y compris Bill and Ted's Excellent Adventure en 1989, Speed en 1994, la franchise The Matrix en 1999 et 2003 et la série John Wick, lancée en 2014.

Dans son propre rôle

La stature emblématique de Keanu Reeves permet de comprendre pourquoi on lui a demandé d'apparaître dans son propre rôle - en version démesurée - dans la comédie romantique de Netflix Always Be My Maybe, à la fin du mois de mai. Le film se moque de la myriade de stéréotypes projetés sur son image discrète en le présentant comme un être imbu de lui-même qui ne fait que déclamer des platitudes.

« C'est comme l'année Keanu, ça va bien pour lui en ce moment », reconnaît Benjamin Su, qui a animé la voix de Keanu Reeves pour sa scène d'introduction dans Toy Story 4.

« Duke était à l'origine un personnage drôle, mais peu important, et je pense que quand il est arrivé et qu'il a commencé à fouiller un peu plus dans le passé du gars et à comprendre ce qui le faisait réagir, cela a obligé les animateurs et les scénaristes à creuser un peu plus profondément dans le personnage. »

Même en évitant les salles de cinéma, difficile d'échapper à l'étrangement omniprésent Keanu Reeves, car Twitter regorge de vidéos insolites laissant entendre que l'on pourrait rencontrer l'acteur à tout moment : le voir entrer un restaurant Carl's Jr., céder son siège à un autre passager dans le métro, assister des passagers pendant un vol ou faire simplement l'épicerie.

Mais Keanu Reeves lui-même est largement absent des médias sociaux.

L'homme est reconnu pour être discret sur sa vie privée et cela semble lui donner un air mystérieux, estime M. Dergarabedian.