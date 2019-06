 Un été de comédies à la Cinémathèque 

André Duchesne

Si l'été est aussi moche que le printemps, mieux vaudra en rire en plongeant dans le cycle Comédies ! présenté à la Cinémathèque québécoise du 1er juillet au 31 août. Voici six suggestions.

Jour de fête, de Jacques Tati En excluant la soirée d'ouverture du 26 juin (sur invitation, avec quelques places offertes au grand public), le tout premier film du cycle est cette comédie de Jacques Tati sortie en 1949. Avec Jacques Tati, Paul Frankeur et Guy Decomble, le long métrage s'intéresse à la vie d'un village français durant sa fête foraine annuelle, et notamment à la tournée, à l'américaine et déjantée, qu'entreprend François (Tati) le facteur. Le 1er juillet, 19 h

Agrandir Martin Drainville, vedette de Louis 19 IMAGE FOURNIE PAR LA CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

Louis 19, le roi des ondes, de Michel Poulette Le mot « téléréalité » n'était pas à la mode à la sortie de ce film québécois, en 1994. Et pourtant ! Michel Poulette a visé juste avec cette histoire dans laquelle Louis Jobin (Martin Drainville) accepte de voir sa vie filmée 24 heures sur 24. Michel Poulette sera présent pour cette projection du 25e anniversaire. À noter que plusieurs autres films québécois font partie du cycle Comédies !. Le 14 juillet, 19 h

Agrandir Graham Chapman, Terry Jones et Michael Palin dans Monty Python and The Holy Grail IMAGE TIRÉE D'IMDB

Monty Python and The Holy Grail, de Terry Gilliam et de Terry Jones Les amateurs d'humour britannique seront servis avec ce classique remontant à 1975. Sous forme de petites histoires, il met en scène le roi Arthur (Graham Chapman) qui, au XXe siècle, tente par tous les moyens de recruter les chevaliers de la Table ronde dans l'espoir de retrouver le saint Graal. Le 17 juillet, 21 h

Agrandir Une scène du film Mon cher petit village IMAGE FOURNIE PAR LES COLLECTIONS DE LA CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

Mon cher petit village, de Jiří Menzel Finaliste aux côtés du Déclin de l'empire américain dans la catégorie du meilleur film étranger à la soirée des Oscars de 1987, ce film tchécoslovaque raconte l'histoire d'Otik (Janos Ban), un jeune homme un peu simple d'esprit dont les tentatives maladroites de trouver un travail ont des répercussions sur tous les habitants de son bled. Le film a remporté le Prix spécial du jury et le Prix du jury oecuménique au Festival des films du monde de 1986. Le 21 juillet, 17 h

Agrandir Une scène de Jambon, jambon avec Penélope Cruz et Javier Bardem IMAGE TIRÉE D'IMDB

Jambon, jambon, de Bigas Luna Lion d'argent à la Mostra de Venise de 1992, ce film met en vedette Penélope Cruz et Javier Bardem. À travers l'histoire d'une demande en mariage issue d'une grossesse non prévue, le film se veut une juxtaposition de deux Espagne, l'une moderne et l'autre traditionnelle, et de plusieurs autres contrastes émotionnels. Le 8 août, 19 h

Agrandir Sorti en 1916, The Rink, de et avec Charlie Chaplin, est l'un des courts métrages de la séance Slapstick muets. IMAGE TIRÉE D'IMDB