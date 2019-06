 Spider-Man repart à l'assaut du box-office 

Spider-Man vient à peine de finir de sauver le monde avec les Avengers qu'il repart déjà à l'assaut du box-office, en solo cette fois-ci, pour tenter de donner un nouvel élan à l'univers cinématographique Marvel et ses cohortes de superhéros.

La saga la plus longue et la plus lucrative de l'histoire du cinéma (22 films pour 21 milliards de dollars) s'est en effet achevée fin avril avec Avengers : Endgame, qui met un terme définitif à la menace du grand méchant Thanos.

Certains personnages emblématiques de la série Marvel ont disparu, à commencer par Tony Stark (Robert Downey Jr) qui l'avait inaugurée en 2008 en endossant l'armure sang et or d'Iron Man.

Et Marvel garde jalousement secrets ses plans pour les films à venir, laissant dans le flou les admirateurs et les sites spécialisés qui se perdent en conjectures.

Spider-Man : Far From Home, qui sort le 2 juillet, propose quelques pistes.

Le film réalisé par Jon Watts reprend l'histoire de Spider-Man après la tragique conclusion d'Avengers : Endgame. Peter Parker, l'héroïque adolescent qui se cache sous le masque de l'homme-araignée, attend impatiemment de partir en séjour touristique en Europe avec son école, tout en ruminant son coup de foudre pour une fille de sa classe.

Entre Venise, Prague et Londres, la comédie aurait presque pu être romantique si d'infâmes super-vilains ne venaient gâcher les vacances de Peter Parker et ses camarades.

On y croise au passage quelques visages familiers issus des précédents films qui peuvent constituer des indices sur la tournure que Marvel compte donner à sa « phase 4 », nom donné à toute la série de films qui vont succéder à Spider-Man : Far From Home.

« Ce qui vient après sera très différent, plutôt unique », a assuré à l'AFP le président des Studios Marvel, Kevin Feige.

« M. Stark est irremplaçable, mais je crois qu'il y a encore d'autres héros dans les parages, assez importants pour notre univers cinématographique, qui vont reprendre le flambeau dans différents rôles à responsabilité, et de manière surprenante, maintenant que Tony est parti », précise-t-il.