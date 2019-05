Cannes: les copains d'abord

Tout l'après-midi hier, les acteurs et le réalisateur de Matthias & Maxime ont enchaîné les entrevues pour la presse internationale sur le quai de la plage du chic hôtel Majestic. Le huitième long métrage de l'acteur-cinéaste québécois prendra l'affiche en France et en Italie, fin septembre, début octobre. Au Québec, on ne sait pas encore. Mystère et boule de gomme, comme c'est du reste le cas pour The Death and Life of John F. Donovan, film « maudit » de Dolan, qui n'a pas encore chez nous de date de sortie.

Une demi-douzaine d'amis acteurs et actrice, fin vingtaine, début trentaine, qui semblent se connaître comme frères et soeur, qui finissent les phrases des uns et des autres, se tirent la pipe, s'envoient des fleurs. Une référence à Harry Potter ou au Seigneur des anneaux, films cultes de leur enfance, n'est jamais loin. On croirait assister à une scène coupée au montage de Matthias & Maxime.