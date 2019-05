Il y avait Chiara Mastroianni en compagnie de son ex, Benjamin Biolay. Il y avait Camille Cottin, l'Andrea de la série Appelez mon agent - dont un des épisodes est campé au Festival de Cannes. Il y avait Romane Bohringer, que je suis convaincu d'avoir croisée, il y a un peu plus de 20 ans, à Lens, pour un match de Coupe du monde de la France (et qui, deux ans plus tard à Cannes, m'a demandé où étaient les toilettes avant une projection). Je m'égare, mais pas tant que ça.

Moi aussi, j'ai applaudi. J'ai même eu les yeux humides, pour la première fois de ce Festival. J'ai pourtant vu cette séquence des dizaines de fois depuis mon adolescence. Le 22 juin 1986, en quart de finale de la Coupe du monde, devant 115 000 spectateurs au stade Azteca de Mexico, Diego Armando Maradona reçoit le ballon au milieu du terrain et dribble sur 60 mètres la moitié de l'équipe d'Angleterre.

C'est le but du siècle. Le chef-d'oeuvre d'un génie. Un peu plus tôt, tentant d'atteindre de la tête un ballon devant le gardien de but anglais, le numéro 10 argentin avait levé le bras et marqué de la main gauche. « Ce but, je l'ai marqué un peu avec la tête et un peu avec la main de Dieu », déclare Maradona en conférence de presse après la rencontre.

Un mythe est né, et il est encapsulé dans ces trois minutes où le « Pibe de oro » (le gamin en or) inscrit deux des buts les plus célèbres de l'histoire de la Coupe du monde. Il est à la fois tricheur et magicien. C'est cette dualité, ce paradoxe, ces deux faces de la même médaille qui sert de fil d'Ariane au film que consacre le documentariste Asif Kapadia au meilleur joueur de son époque - et pour certains, de tous les temps.