 Roger Frappier coproduira le prochain film de Jane Campion 

Le Québécois Roger Frappier coproduira le prochain film de la scénariste et réalisatrice oscarisée Jane Campion.

La Néo-Zélandaise a écrit le scénario de The Power of Dog, adapté du roman de Thomas Savage et publié en 1967.

Roger Frappier, détenteur des droits du roman, a offert à la réalisatrice de l'adapter après l'avoir rencontrée à Cannes.