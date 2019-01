 Un nouveau Batman au cinéma en juin 2021 

Warner Bros. a annoncé mercredi la sortie du nouveau Batman, signé Matt Reeves (Let Me In, War for the Planet of the Apes) pour juin 2021.

Ben Affleck devait interpréter à nouveau le justicier chauve-souris après ses performances dans Justice League et Batman v Superman: Dawn of Justice, mais ce ne sera finalement pas lui.

Affleck, qui devait aussi, un temps, réaliser The Batman, a écrit sur Twitter qu'il était ravi de voir la vision du film de Reeves «prendre forme».