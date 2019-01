 Les studios Disney ont récolté plus de 7,3 milliards $ en 2018 

À ce jour, les tentaculaires studios Disney restent les seuls dans le monde dont les recettes annuelles ont dépassé le seuil symbolique des 7 milliards de dollars.

«Grâce au soutien des fans de Disney, Pixar, des studios Marvel et de LucasFilm de par le monde, cette année a été monumentale pour les studios Disney», se réjouit mercredi dans un communiqué le président du groupe, Alan Horn.

Sur le marché nord-américain, les diverses productions Disney ont réalisé un chiffre d'affaires de 3,092 milliards de dollars, un nouveau record pour l'industrie cinématographique. Trois films, Black Panther, Avengers : Infinity War et The Incredibles 2, y ont dépassé chacun les 600 millions de recettes.

À eux trois, ces superproductions ont rapporté la somme cumulée de 4,64 milliards de dollars dans les cinémas du monde entier.

Autres succès, Ant-Man and the Wasp, Solo : A Star Wars Story, Ralph Breaks the Internet, ou encore le très attendu Mary Poppins Returns, 54 ans après celle campée par Julie Andrews. Ce film a déjà rapporté plus de 200 millions de dollars depuis sa sortie aux États-Unis le 19 décembre.

Pour 2019, les studios Disney annoncent de nombreuses productions spectaculaires, comme Captain Marvel et Avengers : Endgame pour Marvel au printemps, les nouvelles versions de Dumbo, The Lion King et Aladdin côté Disney, et Toy Story 4 pour Pixar.

En fin d'année, la suite de Frozen et le nouvel opus de la saga Star Wars (Episode IX) devraient remporter, comme toujours, un vif succès.