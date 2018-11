Ralph Breaks the Internet s'empare du box-office 

Le film d'animation de Disney Ralph Breaks the Internet a pris la tête du box-office nord-américain dès son premier weekend d'exploitation, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Cette suite du film Wreck-It Ralph (2012), dont le budget de production a atteint 175 millions de dollars, a engrangé 56,2 millions de dollars. Cela représente, selon Variety, le deuxième meilleur lancement pour un week-end festif de Thanksgiving aux États-Unis, derrière un autre film d'animation des studios Disney, Frozen.

Le personnage de Ralph, interprété par la voix de John C. Reilly, ainsi que son acolyte Vanellope (Sarah Silverman), s'aventurent cette fois dans le vaste monde de l'Internet, où ils rencontrent de nombreux personnages célèbres.

La deuxième place du box-office est aussi occupée par un nouveau venu, Creed II, qui a récolté 35,6 millions de dollars. Ce huitième chapitre de la série Rocky a pour vedette Michael B. Jordan, Dolph Lundgren et, bien sûr, Sylvester Stallone, qui incarne un Rocky Balboa vieillissant.

En troisième position, le film d'animation des studios Universal The Grinch, grincheuse créature verte, a amassé 30,4 millions de dollars entre vendredi et dimanche dans les cinémas des États-Unis et du Canada. Il a rapporté 180,5 millions en trois semaines.

Dégringolant de la première à la quatrième place, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, oeuvre dérivée des aventures de l'apprenti-sorcier Harry Potter, a empoché 29,4 millions de dollars (116,5 millions en deux semaines).

Bohemian Rhapsody, le biopic retraçant l'histoire du chanteur Freddie Mercury et de son groupe légendaire Queen, se place en cinquième position, avec 14 millions de dollars de recettes (152,2 millions en quatre semaines).

Voici le reste du Top 10 :

6- Instant Family : 12,3 millions (35,6 en deux semaines)

7- Robin Hood : cette nouvelle version, avec Jamie Dornan et Jamie Foxx, a amassé 9,2 millions de dollars pour son premier weekend d'exploitation.

8- Widows : 8 millions de dollars (25,9 en deux semaines)

9- Green Book : 5,5 millions (7,9 en deux semaines)

10- A Star is Born : 3 millions (191 millions en huit semaines)