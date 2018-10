 Jean-Marc Vallée tournerait un film sur John & Yoko 

Le site spécialisé Deadline.com a annoncé plus tôt ce matin que le cinéaste Jean-Marc Vallée a été retenu pour tourner un film sur la vie de John Lennon et Yoko Ono.

Universal Pictures est actuellement en négociations pour obtenir les droits de production de ce projet, indique l'article. Par contre, il est acquis que M. Vallée a été retenu pour en signer tant la réalisation que le montage.

Le scénario du projet serait écrit par Anthony McCarten qui cosigne le script du long métrage Bohemian Rhapsody, histoire du groupe Queen et de Freddie Mercury dont la sortie est attendue le 2 novembre. McCarten a aussi écrit les scénarios des oeuvres Darkest Hour et The Theory of Everything.

Yoko Ono participera à la production, tout comme M. Vallée, son partenaire d'affaires Nathan Ross et quelques autres.

Réalisateur des films C.R.A.Z.Y. et Café de Flore, Jean-Marc Vallée a fait carrière aux États-Unis ces dernières années avec les longs métrages Wild et Dallas Buyers Club ainsi que les séries télévisées Big Little Lies et Sharp Objects.