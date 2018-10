 L'interprète de Mini-Me est mort par intoxication à l'alcool 

Le bureau du coroner a publié ses conclusions mercredi après une autopsie et une enquête sur le décès de Verne Troyer survenu le 21 avril.

Ses représentants avaient affirmé à l'époque qu'il souffrait de dépression.

Le bureau du coroner a certifié qu'il s'agissait d'un suicide.

Verne Troyer, 49 ans, était surtout connu sous le pseudonyme de Mini-Me en acolyte de Mike Myers en 1999 dans Austin Powers 2 : The Spy Who Shagged Me et en 2002 dans Austin Powers in Goldmember.

Il a également joué le rôle de Griphook, banquier-gobelin dans Harry Potter and the Philosopher's Stone (2001), et a été à l'affiche de dizaines d'émissions de télévision et de vidéos.

Verne Troyer, qui mesurait 0,81 mètre (2 pieds et 8 pouces), est né avec une achondroplasie, une maladie génétique qui limitait sa croissance.